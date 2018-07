OpeNights della Società del Quartetto: “Alma brasileira” con Silvania Dos Santos e Giancarlo Bianchetti

Prende il via venerdì 13 luglio la settima edizione delle OpeNights, rassegna musicale estiva della Società del Quartetto ospitata in due splendidi spazi all'aperto del centro storico di Vicenza: il cortile delle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo e il cortile del Teatro Olimpico.

La formula del cartellone 2018 è invariata rispetto alle precedenti edizioni, con tanta musica dal vivo che abbraccia vari generi preceduta, alle Gallerie d'Italia, dagli assaggi d'arte a tema e accompagnata da un drink. Il tutto al prezzo “light” di 7 Euro (10 per chi partecipa agli assaggi d'arte).

Venerdì 13 luglio nel cortile di Palazzo Leoni Montanari con una serata dal titolo “Alma brasileira” in compagnia della cantante pernambucanaSilvania Dos Santos e del chitarrista Giancarlo Bianchetti, col quale collabora stabilmente da quattro anni.

Nata a Recife, la capitale del Pernambuco, Silvania ha iniziato a cantare giovanissima ovunque se ne presentasse l'occasione: in chiesa, nelle feste paesane, in locali pubblici e ai matrimoni. Più tardi ha fatto parte di una band di forró (il ritmo tipico del Nordest brasiliano) e alla fine degli anni Novanta è arrivata in Italia per approfondire gli studi vocali diplomandosi in canto jazz al Conservatorio di Verona. Durante la lunga permanenza nel nostro Paese Silvania si è fatta conoscere in tutta Europa sia come solista sia come “backing vocalist” nelle tournée di personaggi come Zucchero e Mario Biondi. Il sodalizio artistico con il chitarrista e polistrumentista Giancarlo Bianchetti, iniziato nel 2014, ha già dato vita a vari tour europei e ad un CD di grande impatto contenente motivi della MPB (Música Popular Brasileira), in particolare dell'area nordestina.

Nella suggestiva ambientazione barocca di Palazzo Leoni Montanari il duo italo-brasiliano presenta il meglio del suo vasto repertorio fatto soprattutto di ritmi, melodie e colori tipici del Nordest brasiliano. Un'occasione per scoprire un Brasile più profondo e autentico, lontano dai clamori del Carnevale e vicino ai sentimenti di un popolo che vive il quotidiano con tanta musicalità e un pizzico di “saudade”.

Alle 20,30 – prima del concerto – c'è la possibilità di partecipare ad un assaggio d'arte idealmente collegato con la proposta musicale: un percorso di letture brevi e frizzanti in alcune sale delle Gallerie. Tema della serata La voce nascosta di Sibilla. La Sibilla è una delle figure più intriganti e meno conosciute presenti nell’immaginario dei popoli del Mediterraneo. Unisce il mistero d’Oriente con i sogni di un mondo nuovo, all’insegna della rinascita dell’antico nel cristianesimo dell’età moderna. A Palazzo Leoni Montanari una affresco barocco di Louis Dorigny racconta la storia dii una di queste veggenti.

I biglietti (7 Euro per il solo concerto, 10 Euro con gli assaggi d'arte) comprendono un drink e si possono acquistare la sera dei concerti a partire dalle 20,15 oppure prenotare alla segreteria della Società del Quartetto (0444 543729) o telefonando al numero delle Gallerie d'Italia. Palazzo Leoni Montanari 800.578875.