“Openights” - Arie d'opera, musical e standard jazz con Minji Kim

Secondo appuntamento con “OpeNights” venerdì 20 luglio, la rassegna promossa dalle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la Società del Quartetto e il Comune di Vicenza, nell'ambito della rassegna “L'estate a Vicenza 2018”.

Alle 21,00 nel cortile barocco di Palazzo Leoni Montanari saranno protagonisti due artisti che provengono da differenti culture e formazioni musicali – quella della cantante Minji Kim, di stampo lirico, mentre quella del pianista Alessio Sebastio abbraccia sia il genere classico che il jazz – che da anni formano un sodalizio artistico di grande intesa.

Il programma della serata comprende alcune celeberrime arie tratte dal grande repertorio lirico – come il Largo di Mulè, Cario mio ben di Giuseppe Giordani e Oh mio Babbino Caro di Puccini – ma soprattutto tanti evergreen della world music, del jazz e dello swing come “Danny boy”, “My foolish heart” (portata al successo da Bing Crosby), “Waltz for Debby” di Bill Evans, “I loves you, Porgy” (da “Porgy and Bess” di Gershwin) e il brano “More” di Riz Ortolani, main theme del film “Mondo cane” premiato con un Grammy Award e una candidatura all’Oscar come miglior canzone da film.

Alle 20,30 – prima del concerto – c'è la possibilità di partecipare ad un assaggio d'arte: un percorso con letture brevi e frizzanti in alcune sale delle Gallerie, idealmente collegato con la proposta musicale. In armonia con le Muse è il tema proposto per la serata di venerdì: un dialogo su Apollo, Muse e poeti raccontati in uno spazio simbolico che desidera evocare il ricordo dell’antico Parnaso, all’insegna del perenne connubio tra le arti, con una particolare vocazione musicale. Memoria e fantasia, storia e allegoria si intrecciano inesorabilmente in un racconto storico-artistico breve ma intenso, capace di svelare le trame di un passato ricco di narrazioni.

I biglietti per la serata (7 euro per il solo concerto, 10 euro con l'assaggio d'arte) comprendono anche un drink e si possono acquistare la sera stessa del concerto a partire dalle 20,15, oppure prenotare alla segreteria della Società del Quartetto (0444 543729) o alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari (numero verde 800.578875). In caso di maltempo il concerto verrà realizzato al piano nobile, nel Salone di Apollo.

NOTE BIOGRAFICHE DEGLI ARTISTI

Minji Kim è nata in Corea del Sud, dove ha compiuto i primi studi in canto; si è poi trasferita a Roma per il perfezionamento in canto lirico, musica jazz e musica vocale da camera al Conservatorio Santa Cecilia. Si è fatta notare come cantante lirica sia in prestigiosi teatri d’opera, che in vari eventi di grande popolarità, come alcuni concerti con Ennio Morricone, la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Torino e la partecipazione al film “The girl from Nagasaki”, dove ha prestato la sua voce alla colonna sonora della pellicola.

Alessio Sebastio, di origini pugliesi, si è formato musicalmente prima a Vicenza, dove si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Pedrollo, e successivamente a Roma, dove si è laureato in musica jazz al Conservatorio Santa Cecilia. Da allora ha abbracciato decisamente questo genere musicale esibendosi in alcune fra le più importanti rassegne nazionali. È anche un apprezzato docente: dal 2004 al 2011 ha insegnato presso il dipartimento di musica jazz del Conservatorio di Foggia e attualmente insegna Storia del jazz e delle musiche improvvisate ed audio-tattili al Conservatorio Santa Cecilia.