"On The Night :tribute to Dire Straits a Montecchio

Con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, la Pro Loco Alte Montecchio presenta una evento imperdibile al Castello di Romeo di Montecchio Maggiore,

Giovedì 12 Settembre, "On The Night - Tribute To Dire Straits" sara' un evento spettacolare per rivivere tutte le emozioni del grande rock della storica band britannica all'interno delle mura dello splendido Castello di Romeo. Inizio ore 21.00 con ricco stand di birre freschissime.

INGRESSO LIBERO.