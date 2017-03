Omaggio ad Elvis Presley: live rock "The Dice" al "Nostress" di Bassano del Grappa

Sabato 11 marzo alle ore 22 il locale "Nostress Bar & Burger" di Bassano del Grappa in viale Vicenza 57 presenta il concerto live rock del gruppo "The Dice". La band rock di Ferrara, ispirata dal grande "king" Elvis Presley, propone brani inediti, ma è sempre una cover del King. Ora il complesso è impegnato alla produzione e alla registrazione del nuovo album: sono volati a Londra per la loro musica. Oltre al rock and roll suonano anche power pop e surf rock. Membri: Enrico Testi (voce e chitarra) - Giulio Testi (baso e voce) - Nicolò Tumiati (batteria e voce) - Giovanni Zabardi (chitarra e voce). Ingresso libero.

