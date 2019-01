“Omaggio a Fabrizio De Andrè, vent’anni dalla morte” è un progetto che nasce nel settembre del 2018 dalla collaborazione di cinque giovani musicisti del vicentino con l’intento di realizzare uno spettacolo musicale dedicato al cantautore genovese in occasione del ventennale della sua morte, riproponendo un’esecuzione delle sue opere più celebri.



L’organico è composto da studenti di musica del Conservatorio di Vicenza, del Conservatorio di Padova e dell'Istituto Musicale di Thiene:

Andrea Filippi (voce e chitarra),

Andrea Meda (chitarra),

Nicolò Longhi (basso elettrico),

Leonardo Vaccari (tastiere),

Pietro Squarzon (batteria e percussioni),

supporto tecnico di Giulia Filippi e Ilenia Fenu.



La nostra proposta vuole coniugare giovane età e professionalità alla passione per il cantautorato di Fabrizio De Andrè, con il fine di avvicinare le nuove generazioni alla sua musica e ricordare il profondo pensiero alla base dei suoi capolavori.



_________________________________



Per la realizzazione dell'evento si ringraziano:



Comune di Santorso



De Toni Strumenti Musicali Marano.

Arredamenti la bussola.

Bottega Della Pizza, Santorso (VI).

Salone Margherita, Santorso (VI).

_________________________________



Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

I BIGLIETTI GRATUITI saranno disponibili dalle ore 20:00 della sera stessa.

L'ingresso nella platea sarà aperto dalle ore 20:45.