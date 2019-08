Omaggio a Fabrizio De Andrè a Marostica

Sulla scintillante scalinata dei Carmini, uno dei luoghi più affascinanti del centro storico di Marostica, appena restituita alla comunità grazie ad una straordinaria opera di pulizia, in scena il quartetto acustico “Specchi di un’avventura” in un omaggio a Fabrizio De Andrè, a vent'anni dalla sua scomparsa.

Il quartetto nasce dall’incontro di Dario Petucco (voce) con i due chitarristi Roberto Boscardin e Manuel Mocellin, al quale si aggiunge il percussionista Filippo Zonta.

Si tratta di un tributo a Faber, alla sua visionaria capacità di leggere la realtà e di trasfigurarla in versi e musica, ma con il desiderio forte di rimanere radicati in una personale ricerca artistica e musicale. Gli arrangiamenti, curati soprattutto da Roberto e Manuel, presentano chiavi di lettura completamente nuove per donare un’ interpretazione personale ai brani e fondersi con il timbro vocale di Dario, completamente differente dai toni scuri che è facile immaginare quando si rievoca la voce di Faber.

Attraverso un viaggio che si snoda tra la vastissima discografia di Faber, lo spettacolo propone un repertorio per lo più tratto dagli album Tutto Fabrizio De Andrè, Volume I, Nuovole Barocche, La Buona Novella, Non al denaro non all’amore ne al cielo, Canzoni, Fabrizio De Andrè, Crueza de Ma, Le nuvole e Anime salve. Oltre ad una parte dei brani più rappresentativi e conosciuti al grande pubblico, anche alcune perle nascoste.

Il concerto è promosso dalla Città di Marostica. Ingresso libero. Inizio ore 20.45. In caso di maltempo l’evento si terrà nell’Aula Magna della Scuola Media.