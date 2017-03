"Omaggio a Django Reinhardt" con "Martino Salvo Band" al Bixio di Vicenza

Sabato 11 marzo alle 21 presso il Teatro Spazio Bixio di Vicenza in via Mameli 4 si terrà il concerto "Omaggio a Django Reinhardt" con "Martino Salvo Band" e brani recitati di Giuseppe De Piccolo insieme alla partecipazione di Nautilus Cantiere Teatrale nell'ambito della rassegna "Facciamo" di "Teatro Elemento" (vedi programma). Regia di Martino Salvo e Giuseppe De Piccolo. Nell’ottobre del 1946, finita la guerra, Django Reinhardt, straordinario chitarrista swing francese, di origine zingara, viene invitato in America da Duke Ellington, direttore della più famosa orchestra jazz del momento. Suona quando vuole, come vuole, è così inaspettato nell’apparire quanto nel dileguarsi. Tom Sandman parte alla sua ricerca dal cuore dell’America e si tuffa nella Parigi del primo dopoguerra, dove tutta la cultura del tempo si amalgama e gorgoglia, in compagnia di una donna che lo guida e lo svia allo stesso tempo. Alla ricerca dell’uomo, che sposerà il jazz agli irresistibili ritmi dello swing manouche del celebre quintetto dell’Hot Club de France. La biglietteria presso il teatro aprirà un’ora prima dell’inizio spettacolo, ma la prenotazione è consigliata per garantire la partecipazione all’evento. È necessario ritirare la prenotazione 10 minuti prima delle 21. I posti in sala non sono numerati. Recapiti delle prenotazioni: info@spaziobixio.com - 0444.322525 - da lun a ven (10-13 e 14-18) 345.7342025 - sabato e festivi dalle 10 alle 18 - www.spaziobixio.com - www.theama.it. Biglietti: 12 euro intero - 10 euro ridotto - 8 euro studenti - 7 euro biglietto speciale "Corpo a Corpo" (riservato agli abbonati del Teatro Comunale).

