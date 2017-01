Omaggio a Battisti e Mogol con "Canto Libero" al Teatro Astra di Vicenza

Sabato 21 gennaio alle 21 si terrà il concerto-spettacolo "Omaggio alle Canzoni di Battisti e Mogol" con il gruppo "Canto Libero" al Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati e già rodati nel corso di lunghe carriere, che portano avanti questo nuovo progetto con grande determinazione. Dopo aver conquistato il pubblico e riempito piazze e teatri in giro per l’Italia (e anche in Slovenia e Croazia), un ulteriore riconoscimento del loro valore artistico arriva a fine 2015 con un sold-out al Teatro Rossetti di Trieste, che ha visto anche la partecipazione straordinaria di Mogol in persona, dando la benedizione ufficiale al complesso "Canto Libero". Con la produzione della Good Vibrations Entertainment, Canto Libero nasce da un’idea di Fabio “Red” Rosso, già lead vocalist della S.I.P. Band, e la direzione di Giovanni Vianelli. Una performance, che va ben oltre alla semplice esecuzione di cover: Canto Libero rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza, ma cercando di non risultare mera copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale. Uno spettacolo unico nel suo genere e studiato nei minimi dettagli: nulla è lasciato al caso, arrangiamenti curatissimi, dinamiche e scenografie, videoproiezioni. Una squadra di ben dodici elementi: la voce di Fabio “Red” Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Francesco Camlik, Luca Piccolo alle tastiere e alla programmazione computer, le splendide voci di Joy Jenkins e Katy Maurel, i video di Francesco Termini e l’eccezionale ingegnere del suono Ricky Carioti (fonico anche di Elisa) rileggono “La canzone del sole”, “Una donna per amico”, “Ancora tu”, “E penso a te” e gli altri grandi successi di Battist,i che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni. Approfondimenti: www.canto-libero.it. Biglietti: 22 euro + 2 euro di diritti di prevendita. Informazioni e prevendita: Ufficio Teatro Astra - contrà Barche 55 Vicenza - 0444.323725 - info@teatroastra.it.

ELENCO CONCERTI