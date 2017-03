"Olivia Trummer Trio": giovedì "Jazz House of Groove" al Bar Borsa di Vicenza

Giovedì 9 marzo alle 22 il Bar Borsa di Vicenza in piazza dei Signori 26 presenta il concerto del Olivia Trummer Italian Trio per la rassegna "Jazz House of Groove". Il complesso, formato dalla pienista tedesca Olivia Trummer (voce e piano), Matteo Bortone al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, suonerà brani dal loro repertorio originale. A partire dalle 18.30-19 ci sarà l'apericena-gourmet "Special Dinner" con la possibilità di cenare insieme a cocktail, spritz e drink. Ingresso libero. Infoline per prenotazione tavoli: 0444.544583 - info@barborsa.com.

