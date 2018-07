Oliva - Pascolo - Giust in concerto al Porto Burci

OLIVA \ PASCOLO \ GIUST in concerto



Patrizia Oliva: VOCE, ELETTRONICA

Paolo Pascolo: FLAUTI, ELETTRONICA

Stefano Giust: BATTERIA, PERCUSSIONE



La musica del trio è la risultante della peculiare ricerca dei tre musicisti, è una musica d'arte che affonda le radici nella sperimentazione contemporanea, nella libera improvvisazione, dove elettronica, free jazz e minimalismo sono parte della loro indagine sonora.



Il concerto di questa serata si dividerà in due parti: una prettamente musicale e la seconda, aperta a coloro che desidereranno immergersi in una improvvisazione corporea con la musica del trio.



Alla fine della serata si farà cappello come contributo agli artisti, essendo l'evento organizzato in brevissimo tempo, con l'appoggio di VOLL, Circolo Cosmos - Porto Burci - Porto Burci e Arciragazzi Vicenza.



Paolo Pascolo è un flautista e sassofonista attivo dal 2003, attivo nel campo della musica improvvisata ed elettroacustica. Tra i tanti progetti che lo vedono coinvolto suona nel collettivo d'improvvisazione “Orchestra Senza Confini” diretto da

Giovanni Maier; è uno dei promotori di Dobialab.



Patrizia Oliva è una cantante, musicista e autrice di musica sperimentale e di ricerca, dal vivo utilizza l'elettronica in modo istantaneo, suona con molti musicisti internazionali e attualmente collabora con danzatori ed acrobati.



Stefano Giust è un batterista e musicista attivo dalla seconda metà degli anni '80. Ha suonato con centinaia di musicisti di tutto il mondo e nel 1993 ha fondato l'etichetta discografica Setola di Maiale, che proprio quest'anno compie 25 anni, festeggiati sul palco di Angelica 2018 con Setoladimaiale Unit & Evan Parker.