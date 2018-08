Oldies LIVE: InO il Mors Tesla

Tornano Live gli Oldies per una serie di date in chiusura della stagione estiva

Il primo appuntamento, il 14 Agosto all'Ultima Spiaggia, nel cuore di Vicenza.

Un palco, tre cantautori, una passione

InO Tesla e il Mors canteranno e racconteranno le loro canzoni, le loro storie, un set in cui i tre artisti si alterneranno sul palco presentando i loro brani inediti; ognuno a suo modo e con il proprio stile.