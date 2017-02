Occhirossi: "Volemia", "Duvalier" e "Lomax" al CSA Arcadia di Schio

Venerdì 17 febbraio alle 21 al CSA Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18 torna l'evento musicale "Occhirossi" con i concerti live delle band "Volemia", "Duvalier" e "Lomax". A seguire dj set by Sara Beaufort da Bologna e Plunkake. "Sorsetti" omaggio all'entrata per tutti i "like" alla pagina facebook "Occhirossi" e i "parteciperò" all'evento fino ad esaurimento scorte. L'evento è in collaborazione con "AnguanArt". Ingresso senza tessere a 3 euro dalle 21 alle 1 e 1 euro dopo le ore 1.

Note biografiche sui "Volemia": gruppo di rock/grunge di Varese (Etichetta New Model Label), fondato nel 2009. Si ispirano ai classici degli anni ’70 con sonorità anni ’90. Un suono heavy e psichedelico con riff serrati, sonorità vintage, come alcuni gruppi della scena di Seattle prima che la parola “grunge” diventasse di uso comune. Hanno registrato 'EH?' negli storici "La Sauna Studios". I testi di “Eh?” sono volontariamente visionari, più descrittivi che narrativi, emozioni e sensazioni che si mischiano alla musica, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Una particolare attenzione è dedicata agli arrangiamenti, dove al tradizionale impianto rock ispirato la band ha aggiunto synth, djambé e altri strumenti di accompagnamento. Hanno scomodato paragoni importanti con i "Verdena" e "At The Drive In". Membri: Michele Quaranta - voce e basso; Lorenzo Amadori - batteria e synth; Claudio Corradi chitarre e seconda voce. Per appofondire: www.youtube.com/watch?v=XQl1Zh-wLvw

Note biografiche sui "Duvalier": band vicentina di desert/psycho/garage (Etichetta Red Eyes Dischi), fondata a Thiene nel 2013. Quattro uscite all'attivo, 201 concerti e molto diy. Per approfondire: www.youtube.com/watch?v=vTLG-Qdqnq8

Note biografiche sui "Lomax": band modenese di alt punk, composti da un trio, con un sound di impatto fortissimo.

