"Occhirossi Showdown": 4 band live al CSA Arcadia di Schio

Sabato 4 marzo alle 21 il CSA Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18 presenta l'evento "Occhirossi Showdown" con i concerti live di 4 band venete: "La Scimmia" (alternative), "Clay To Ride" (local heroes), "Two Birds One Stoned" (garage) e "Deneb Band" (ambient/post-rock). After party con il dj set by BaKu Inc. La vera novità di "Occhirossi" sarà l'expo incredibile di etichette indipendenti, dischi vecchi, bottiglie strane, fanzine indipendenti e molto altro ancora per una bazar completo di bancarelle con la partecipazione di Sisma (TV), Dischi Soviet Studio (PD), Red Eyes Dischi (VI), Punk Vanguard Magazine (PD), Fuzzy Cluster Records (VI), ANGUANart (BL), Vicenza Underground (VI), Più o meno Pop (MI).



La Scimmia - genere alternative (Sisma/Dischi Soviet Studio): hanno suonato con "I Ministri", L'orso, Selton, Giorgieness, Cosmetic, portando in giro un disco con la firma di Massimo Berti e Giulio Ragno Favero (One Dimensional Man / Il Teatro degli Orrori) solo per citarne alcuni. Arrivano all'Arcadia per la prima volta. Approfondimenti: www.youtube.com/watch?v=HvRmuK1n3Oc

Clay To Ride - local heroes (Red Eyes Dischi): stanno preparando un nuovo disco con le anticipazioni solo per l'Arcadia. Approfondimenti: www.youtube.com/watch?v=M2DjnpO7hNI

Two Birds One Stoned - genere garage (da Treviso): propongono un garage serio, non quello con due fuzz: The Black Keys, The White Stripes, Royal Blood, Death From Above 1979.

Deneb Band - genere ambient/post-rock: band giovane ai primi live. Approfondimenti: www.deneband.bandcamp.com/releases

