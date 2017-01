Occhirossi: "Plastic Light Factory" e "Folks Stay Home" al CSA Arcadia di Schio

Sabato, 21 gennaio alle 21 il CSA Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18 presenta l'evento musicale "Occhirossi" con i concerti live dei gruppi "Plastic Light Factory" e "Folks Stay Home" oltre allo special guest Sticky Brain from "Fusion" (Vicenza). La band "Plastic Light Factory" suona un paisley pop con lineamenti psycho-delivery: vengono dall'Hype (Modena). Membri: Moritz "Leopaisley" Meyns - vocals, guitar; Andrea "Zannunzio" Zanini - drums and backing vocals; Carlos "El conquistador" Cortes - bass, acoustic guitar. Per appronfondire: www.youtube.com/watch?v=gJQVoBVEE7I. Il complesso "Folks Stay Home" è specializzata nei generi post wave, post rock e alternative rock per una singolare commistione musicale. Membri: Elia Guglielmi (chitarra e voce) - Tomas Dalle Rive (basso) - Nicolò Dall'Igna (batteria e cori). Per saperne di più: www.youtube.com/watch?v=nYyaMr6EqPs. A seguire dj set by Sombras (dnb - old skool). La serata è in collaborazione con "Red Eyes Dischi" e "ANGUANart". Ingresso a pagamento. Per informazioni, accrediti e prenotazioni: info@redeyesdischi.it.

