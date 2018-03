"Occasioni di Musica" con Edoardo Brotto

Edoardo Brotto "Paesaggi Musicali" al pianoforte



Un percorso temporale e di intersezione fra i vari stili musicali: un valzer nello stile di Chopin seguito da un’immaginaria conversazione in musica fra Rachmaninov e Chopin. Si passa alle Tre variazioni sul tema di Game of Thrones rielaborate in tre stili diversi: alla Brahms; alla Rachmaninov, e infine Waltz, variazione da cui emerge lentamente un valzer. Seguiranno improvvisazioni in stile impressionista e un brano che propone l’insieme di svariati stili musicali in una danza dal ritmo incalzante.



Il programma:

The Magical Wood nello stile di Ravel

Valse Scherzo nello stile di Chopin

Fantasia Quasi Sonata nello stile di Rachmaninov e Chopin

Intervallo

Summer Rain

Game of Thrones Variations

Devil’s Dance



Info: Teatro Civico Schio, tel 0445 525577, info@teatrocivicoschio.it

Biglietti Platea e palchi € 12,00

Galleria € 10,00

// Ridotto 8 € per abbonati stagioni Fondazione Teatro Civico,

soci Arci Vicenza e soci Cineforum Altovicentino

// Ridotto € 5: under 30, studenti e docenti degli istituti scolastici e musicali.

La biglietteria è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13, il giovedì anche dalle 16.00 alle 18.30. Il sabato dalle 10.30 alle 12. info@teatrocivicoschio.it, www.teatrocivicoschio.it