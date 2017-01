Nuovo cd dei "Wit Matrix" con la corista dei Pink Floyd e la chitarrista di Michael Jackson

E' uscito "Welcome to the Show " il nuovo cd dei Wit Matrix, storica Pink Floyd Tribute band vicentina, con ospiti davvero d'eccezione in alcuni brani come Jennifer Batten la storica chitarrista di Michael Jackson, considerata la piu' grande chitarrista donna al mondo, vera fuoriclasse della sei corde e Machan Taylor corista dei Pink Floyd nel tour mondiale " Momentary laps of reason " ma anche corista di artisti internazionali quali Sting , George Benson e Aretha Franklin . Il cd e' stato registrato interamente dal vivo in presa diretta con pregi e difetti del caso, senza manipolazioni in studio, per mantenere intatta quella magica atmosfera che si e' creata con gli ospiti. Tutta da ascoltare la versione di Mother, cantata magistralmente da Machan Taylor, una interpretazione da brividi lungo la schiena e arrangiata molto bene dai Wit Matrix, non nuovi a questo tipo di rielaborazioni dei classici dei Pink Floyd a dimostrazione di una forte personalità interpretativa. Jennifer Batten e la sua magica chitarra prendono per mano la band e li trascina in una versione di Young Lust , tratta da "The Wall " mozzafiato , sicuramente d'effetto il finale con Run like Hell seguito dalla bella e inaspettata ghost track . Tra le varie chicche che offre " Welcome to the Show " c'è una versione particolare e inedita di Pigs on the wing , ripresa da versioni suonate dal vivo dai Pink Floyd ma mai registrate su dischi . I Wit Matrix suoneranno il 20 gennaio a Torri di Quartesolo presso il locale Enjoy Club, proponendo uno spettacolo unico nel suo genere, dalle scenografie ai filmati video agli effetti speciali in perfetto stile Pink Floyd . Il ricreare certe particolari atmosfere ha permesso a questa tribute band italiana di varcare le frontiere e portare il loro tributo oltre che in tutta la nostra penisola anche all'estero con grande consenso di critica e di pubblico. Nella scaletta della serata si potranno ascoltare tutte le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album "The Dark Side of the Moon", "The Wall", "Wish You Were Here", "Division bell" e molti altri ancora . I Wit Matrix sono famosi anche per le loro collaborazioni illustri, recentemente hanno tenuto dei concerti memorabili dove hanno condiviso il palco con artisti internazionali come Durga McBroom e Machan Taylor le storiche coriste originali dei Pink Floyd e anche artisti nazionali come Dodi Battaglia il mitico chitarrista dei Pooh e Ricky Portera il chitarrista degli Stadio e Lucio Dalla , .I "Wit Matrix", affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Randy Albiero, a quella ritmica e steell guitar Francesco Fiorese, alle tastiere Claudio Tiso , Ivan Franchetto impegnato con batteria e percussioni, Alessandro Farina al sax e flauto traverso , Andrea Bassan percussioni e batteria , voce solista di Mirko Zanotto, le coriste, Serena Pasinato, Marta Melciorri, Antonia Pia .

