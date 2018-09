Notturni Palladiani - Il sommo Kantor

Giovedì 6 settembre, ore 21

Palazzo Barbarano (Contra' Porti 11, Vicenza)



IL SOMMO KANTOR



I FIATI dell'Orchestra del Teatro Olimpico

Davide Sanson direttore



Johann Sebastian Bach

Ricercar a 6 da “L’Offerta Musicale” BWV 1079

Passacaglia e Fuga in Do minore BWV 582

Concerto in Do minore BWV 1060

Concerto Brandeburghese n. 3 in Sol maggiore BWV 1048

(trascrizioni per ensemble di fiati a cura di Davide Sanson)



Ogni volta che l’ascoltiamo, la musica di Johann Sebastian Bach è capace di stupirci per la profondità del pensiero, per il rigore della trama musicale, per la perfezione delle linee sonore, ma anche per la soave leggerezza di certi passaggi. I fiati della OTO propongono un viaggio nel fantastico mondo del “sommo Kantor” fra ritmi di danza, fughe e concerti strumentali. Chiude la serata il “brandeburghese” numero tre in Sol maggiore in versione per soli fiati: il più amato fra i Six concerts avec

plusieurs instruments.





INFO

biglietto: 7 euro

abbonamento a tutta la rassegna: 28 euro (sottoscrivibile fino al 21 giugno)

prenotazioni e prevendite presso

OTO - Orchestra del Teatro Olimpico

Vicolo Cieco Retrone, 24 - Vicenza

0444 326598

segreteria@orchestraolimpico.it

www.orchestraolimpico.it

aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30

PALLADIO MUSEUM

Contrà Porti, 11 - Vicenza

0444 323014

accoglienza@palladiomuseum.org

www.palladiomuseum.org

aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18



La sera degli spettacoli la biglietteria del Palladio Museum è aperta dalle ore 20.

In caso di maltempo i concerti si terranno presso la Chiesa dei Servi (Piazza Biade - Vicenza) con biglietteria presso il Palladio Museum.

Si consiglia di prenotare. L’ingresso ai concerti è consentito fino ad esaurimento dei posti a sedere.