"Notte Stellata": video-mapping e musica con il "Trio Vega" a Montecchio Maggiore

Martedì 18 luglio alle 21.30 nel giardino estivo della Biblioteca Civica di Montecchio Maggiore in via San Bernardino è in programma l'evento "Notte Stellata", serata di musica con letture e video-mapping insieme al "Trio Vega" (flauto, violoncello, pianoforte) per "Estate d’Eventi 2017" (in caso di maltempo al Teatro Sant'Antonio). L'evento ad ingresso libero rientra nel programma della rassegna "E…state con la Biblioteca". L'entrata sarà disponibile a partire dalle 20.45.

Il gruppo proporrà musiche dal repertorio colto (Faurè, Haydn, Bernabò, Piazzolla), che si avvicenderanno a letture di Fausto Gervasi e video-mapping di Fabio Ferrando (immagini proiettate su superfici reali con effetti suggestivi e spettacolari). Il perno della serata sarà l’esecuzione in prima assoluta del trio “Triangle Summer – Altair, Vega, Deneb” scritto dal maestro e compositore Giorgio Bernabò. Interpreti: Marta Bolcati: flauto - Annalisa Petrella: violoncello - Paola Guiotto: pianoforte.

