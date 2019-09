North Loreto in concerto allo Shelter di Thiene

Venerdì 6 Settembre in Piazza Montello a Thiene,per la serata del Buonrientro SHELTER presenta FUORI RIENTRO:

Special guest

NORTH OF LORETO

Bassi Maestro prende una strada nuova.

Se a un primo impatto può sembrare una virata netta dal suono-Bassi, anche semplicemente per la totale assenza di rap sulle basi, in realtà si tratta di un ritorno alle origini: funk, Detroit-sound, boogie.

In pratica il suono anni Ottanta che, campionato, scratchato e rimiscelato, ha fatto da fondamenta per la musica hip-hop per come la conosciamo.

Insieme al suo collettivo si esibiranno in live dalle ore 23:00.

Opening act:

This Gratia / Colosimo

North Loreto

"ll peso specifico di Bassi Maestro nella scena rap e hip hop italiana è incalcolabile. Pionere, produttore d'avanguardia, rapper d'impatto incredibile, ha regalato ai fan perle e classici intrambontabili come “Foto di Gruppo”, “Giorni Matti”, “S.I.C.”, ma anche banger più recenti come “WLKM2MI” o le sue strofe in “King's Supreme” e “Battle Royale” nei vari Machete Mixtape. La sua conoscenza della black music, per lui ben oltre una semplice fonte d'ispirazione, ha sempre caratterizzato in maniera fortissima la sua produzione, ancora oggi nelle cuffie dei fan storici ma anche dei giovanissimi.

Il suo nuovo progetto, “North of Loreto”, in realtà si distacca talmente tanto dal rap che lo pseudonimo con cui lo realizza è proprio quello di North of Loreto. Eppure ciò che ha sempre ispirato il suo modo di produrre il rap ritorna prepotenete in questo progetto, anzi, ne è il fulcro principale. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura, pochi ma buoni: Ghemon – unico rapper a tutti gli effetti, tra gli ospiti -, Veezo, la leggenda dell'r'n'b americano Domino e Saucy Lady.