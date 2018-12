"Nomadi tutta la vita": la storica band in concerto

🎈MONDO DI COLORI 🎈

Impegnata Contro le malattie renali



Con il Patrocinio del Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI)



APERTURA CANCELLI ORE 19.00!



Presenta:



☆ Nomadi ☆

CONCERTO BENEFICO DI NATALE 🎄

Special Guest: PROF. CLAUDIO RONCO

SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 21.00

PALAVILLANOVA - Via Vedelleria - Torri di Quartesolo (VI)



▶️ INFO CONCERTO 29 DICEMBRE



INGRESSO:

DONAZIONE LIBERALE SUGGERITA ALL' ASSOCIAZIONE "MONDO DI COLORI" MINIMO 30€

POSTO A SEDERE UNICO NON NUMERATO



COME TROVARE GLI ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI

Previa prenotazione telefonica al numero 3454829225



Si potranno successivamente ritirare presso la BIGLIETTERIA del PALAVILLANOVA

Venerdì 28 dalle 10:00 alle 20:30

Sabato 29 dalle 9:30 alle 16:30



IMPORTANTE: Dopo le 16:30 di Sabato 29 dicembre, tutti i biglietti prenotati e non ritirati, saranno nuovamente LIBERATI e si potranno trovare presso la biglietteria dalle ora 19:00.



Bambini fino a 10 anni in braccio ai genitori, salvo quanto diversamente concordato con l’Associazione.



INGRESSO DISABILI:

Per le persone DISABILI in carrozzina o con gravi problemi di deambulazione, è disponibile uno spazio loro riservato con accesso facilitato e capienza limitata, al quale possono accedere con un accompagnatore.



E' necessario CONTATTARE IL 345 4829225 indicando:

- nominativo del disabile

- un recapito telefonico

- l'eventuale utilizzo della carrozzina

- nominativo dell'accompagnatore (il n° non deve superare le persone disabili).



INFO E PRENOTAZIONI

Alessandro 3454829225

Francesca 3473750840



Segnali Caotici

0522.934906 - 335.327103 - 338.5347199 | info@nomadi.it - elima@nomadi.it



Nomadi Brothers

339.7130100 - nomadi@nomadi.it







Mondo Di Colori UTILIZZERA' IL RICAVATO PER SOSTENERE PROGETTI A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO RENALE DELL'OSPEDALE CIVILE SAN BORTOLO DI VICENZA



🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈



MONDO DI COLORI, LA STORIA

L'associazione si è costituita nel novembre 2012 con un'energia e una passione non comuni: un gruppo di amici che si adopera per aiutare e sostenere concretamente tutte quelle persone che soffrono di patologie renali in cura presso l'Ospedale San Bortolo. Negli anni si sono avvicinate e sono ora parte attiva dell'Organizzazione altre persone che hanno vissuto l'esperienza "motore" di questa realtà: il trapianto renale.



L'ASSOCIAZIONE

Mondo di Colori opera esclusivamente con finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro per la cultura della donazione di organi, in particolare di rene e per la cura delle malattie renali.

E' impegnata nel promuovere attività di sensibilizzazione, solidarietà, informazione, formazione e di sostegno alla ricerca scientifica per il Dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'Ospedale Civile S. Bortolo di Vicenza.

Le donazioni e i contributi che l'Associazione riceve vengono impegnati per sostenere progetti, interventi all'interno del reparto, materiale didattico e tecnico e svolgere la propria attività in uno specifico spirito di solidarietà.



LO SLOGAN

Il nostro slogan è: "Dono, non so per chi, ma so perché" e racchiude il senso del dono nelle sue molteplici sfaccettature: impegno, tempo, idee, azioni, parole, abbracci, lacrime, gioie, un elenco che potrebbe continuare all’infinito.



Mondo Di Colori

DONO NON SO PER CHI, MA SO PERCHE' ❤