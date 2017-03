"No all'Amore Violato": le canzoni di Manuela Padoan con Etra Danza a Montecchio Maggiore

GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE FINO AL 12 MARZO

Come evento collaterale alla Festa della Donna, venerdì 10 marzo alle 21 si terrà il concerto-spettacolo "No all'Amore Violato" con le canzoni di Manuela Padoan e la danza del Gruppo Etra presso il Cinema Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore in via Matteotti 56. La cantautrice vicentina Manuela Padoan, nativa di Montecchio Maggiore, nelle sue canzoni sceglie di affrontare temi forti, come il rispetto di sé, della vita e della diversità. Il suo desiderio è lanciare un messaggio positivo e di coraggio a tutte quelle persone che vogliono dire “no” alla violenza e al dolore, e un grande “sì” ai propri sogni e al proprio cuore. Nel 2016 la cantante ha pubblicato il disco “Mille Fiori Mille Colori”, “Viola”, “Metamorfosi” sono alcuni dei brani più celebri della cantante berica, che esprimono le sue principali tematiche solidali.

Note biografiche di Manuela Padoan: donna appassionata di canto, di parole, di musica, dei suoni mutevoli e dei loro ritmi. Crede fortemente nelle potenzialità terapeutiche della musica, della voce e della scrittura autobiografica, tanto da farne una professione, quella di musicoterapeuta. All’età di 4 anni partecipa alle selezioni per lo Zecchino d’Oro arrivando in semifinale; da lì in poi continua a studiare, iniziando dal pianoforte, all’età di 6 anni, e poi con il canto, all’età di 14, passando dallo studio della tecnica lirica allo studio dell’improvvisazione jazz al canto moderno. Ha cantato con gruppi musicali di vario genere (dall’hard rock al jazz); ha frequentato una scuola di musical, studiando canto, ballo e recitazione. Ha cantato in due compagnie teatrali e come corista in una Tribute band dei Pink Floyd. Nell’estate del 2011 è finalista della 54esima edizione di Castrocaro Festival, andata in onda e in diretta su Rai Uno, con la cover di Mina “Vorrei che fosse amore”, e nel 2012 si qualifica tra i dieci finalisti al ProVoice festival con il brano inedito “Mille fiori…mille colori”. Lavorando assieme ad alcuni musicisti professionisti e all’arrangiatore Edu Hebling, ha realizzaro il suo primo ep "Mille Fiori Mille Colori" uscito il 7 luglio 2016, e presentato nel giardino della Biblioteca di Montecchio Maggiore per la rassegna "Palco Libero in Città".

