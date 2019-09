Nitro in Concerto: il rapper vicentino in Campo Marzio

Nitro torna ed esibirsi a Vicenza in occasione del Vivi Festival, durante il quale porterà live alcuni dei brani tratti dal sul ultimo album, ad accompagnarlo sul palco come sempre DJ MS. Un autentico animale sul palco, uno dei numeri uno del RAP ITALIANO e ASSOLUTO talento VICENTINO DOC.

Nicola Albera, aka Nitro, nasce nel 1993 a Vicenza e durante la prima adolescenza si avvicina alla cultura hip hop, specialmente grazie alle sue doti nel freestyle.

Battle a parte, i primi palchi ufficiali arrivano con la crew in cui milita, Gioventù Bruciata, con cui, nel 2010, pubblica un mixtape. L’esperienza dal vivo resta fondamentale e lo porta a far parte del team The Villains, sotto lo pseudonimo di Wilson Kemper. Questo progetto, ispirato al lato oscuro della fumettistica e del cinema, propone sonorità che spaziano dal rap più cupo degli anni novanta all’energia della bass music e dell’elettronica.

Nel 2012, a diciannove anni, Nitro partecipa a “Spit”, la trasmissione di Mtv dedicata al freestyle, e si piazza al secondo posto. Nello stesso anno entra a far parte della crew Machete, si trasferisce a Milano per coltivare ancora più intensamente la sua passione per la musica e diventa uno dei rapper italiani più seguiti sui social network. A fine ottobre 2012 partecipa a Casus Belli, Ep di Fabri Fibra che lo vede come unico featuring.

Il suo primo album solista, Danger, arriva nel 2013, è targato Machete Empire Records e ottiene presto i consensi di pubblico e critica affermandolo come rapper di punta della nuova scena italiana. Da qui in poi calca sempre più palchi in giro per tutta Italia spesso di fianco ad altri artisti di fama nazionale, in primis gli altri “macheteros” (capitanati da Salmo).

Nel 2015 Nitro si concentra giorno e notte sul nuovo album ed esordisce al primo posto in classifica su iTunes: Suicidol, per Sony Music. "Rotten" è l’estratto che anticipa l’uscita del disco ed è un brano senza filtri in cui ogni rima è una provocazione. Nel video ci sono due interventi d’autore: quelli di Fabri Fibra e Shade.

In autunno parte il Suicidol Tour,i primi quattro singoli di Suicidol hanno raggiunto 6 milioni e mezzo di visualizzazioni complessive su YouTube.

Dopo due anni, pubblica il quarto album in studio No Comment, che contiene al suo interno featuring con Salmo, Dani Faiv, Lazza e Madman, seguito dal singolo "Lucifero", presentato in anteprima sul format di Youtube con sede a Berlino Colors Show.

PROGRAMMA

Apertura Porte Ore 16.00

Chiusura Ore 02.00

23.00 – Nitro Wilson IN CONCERTO

22.00 ➡ Nashley

Freestyle Battle Contest (Maggiori info su FB)

ALL'INTERNO DEL FESTIVAL TROVERETE

➡ Vicenza • Street Food & Beer Festival

➡ Skatepark & Bmx Pump Truck

➡ Area Children & Attrazioni Gonfiabili

➡ Vintage Market

➡ Redbull Area

➡ Aperol Spritz Lounge

➡ Area Relax

& molto altro!

Evento promosso da OFF Events, Gold Leaves, Gold Leaves Academy in collaborazione con il COMUNE DI VICENZA.

VIVI FESTIVAL - Campo Marzo - Vicenza

Infoline: 3479979802

BIGLIETTI:

Acquista su Mailticket

NB: NON È CONSENTITO INTRODURRE ALCUN TIPO DI BEVANDE E CIBO ALL’INTERNO DELL’EVENTO

LOCATION:

VIVI FESTIVAL – Campo Marzo

Viale Roma, 16, 36100, Vicenza (VI)