Nicolas Michaux: il nuovo talento belga del pop al "Pomopero" di Breganze

Giovedì 26 gennaio alle 22 il locale "Pomopero" di Breganze in via Castelletto 84 presenta il concerto live pop del cantante-chitarrista belga Nicolas Michaux, che presenterà il suo album di debutto "À la vie, à la mort", una raccolta di canzoni pop dalle melodie coinvolgenti. Il giornale "Le Figarò" scrive così su di lui: "Il primo album di Nicolas Michaux è una brillante sintesi del meglio del pop, dai pionieri al contemporaneo". Per approfondimenti vedi il video ufficiale di "Croire en ma chance" su: www.youtube.com/watch?v=liV69-OiuXI. Ingresso libero.

