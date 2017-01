Nicola Congiu in concerto al "Nordest" di Caldogno

Venerdì 13 gennaio dalle 20.30 alle 3.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà il cantante sardo Nicola Congiu per un concerto nella Sala Live/Liscio. L'artista, nato il 16 novembre 1974 a Quartu S. Elena in provincia di Cagliari, ha un'estensione vocale di tre ottave. E' in grado di eseguire pop attuale, rock e soul, lirica e musica classica. "Niko" compone molte delle sue canzoni, cantando sia in inglese che in italiano. Inizia la sua carriera cantando nei vari pub e locali di tutta Italia. Partecipa a concorsi di canto nazionali, come il Festival di Sanremo e il Festival di Castrocaro. Oltre a Nicola Congiu si potrà ballare anche nella Sala Dance/Revival (Anni 70/80/90) con Roberto Danza dj e nella Sala Latina con il sound latino-americano di Rino Dj. Ingresso unico a 11 euro per uomo e donna. Informazioni e prenotazioni al 328.0376767 - 0444.340077.

