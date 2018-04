Ney Rosauro e la musica per Marimba - CorOrchestra Città di Thiene

La CorOrchestra città di Thiene propone quattro serate di approfondimento musicale con esecuzioni dal vivo, precedute da alcune nozioni riguardanti l'autore e le composizioni eseguite.

Un modo per ascoltare opere più o meno conosciute, scoprirne l'origine e al contempo poter leggere ciò che l'autore ha scritto oltre le note sul pentagramma.





NEY ROSAURO E LA MUSICA PER MARIMBA



Una serata dedicata a conoscere uno strumento tanto maestoso e versatile, quanto ancora sconosciuto e insolito per il pubblico: la marimba. Si tratta di uno strumento musicale dalle origini antichissime, che vede la sua nascita in Africa, una successiva migrazione in Sud America, per poi svilupparsi ed arrivare alla forma in cui lo conosciamo oggi nel Novecento. Nel secolo scorso, la marimba ha attraversato un periodo di ampliamento progressivo del repertorio di brani, visto l’interesse sempre crescente che questo strumento suscitava nei compositori provenienti da ogni parte del mondo.

Si realizzerà un breve percorso, a partire da Johann Sebastian Bach, per arrivare al Concerto per marimba ed orchestra d’archi del compositore brasiliano Ney Rosauro, opera dalle sonorità colorite e diversificate, di grande rilevanza storica per la formazione del repertorio solistico legato a questo strumento.

L’ensemble d’archi della CorOrchestra di Thiene e la percussionista vicentina Benedetta Colasanto vi aspettano numerosi, per farvi trascorrere una serata diversa, dalle risonanze coinvolgenti.



Programma:

- J.S. Bach: Preludio in do minore, BWV 999

- Land, Takatsgugu Muramatsu

- J.S.Bach, Preludio dalla suite n.1 in Sol maggiore BWV 1007

- Concerto N°1 per Marimba e orchestra Ney Rosauro





Approfondimento a cura di Alberto Spadarotto

Direzione artistica a cura di Eduardo Bloise



Ingresso unico al costo di 5€ acquistabile presso Auditorium Fonato prima degli spettacoli.

Prenotazione on line: cororchestrathiene@gmail.c om