Next Funky Train Station: Funky Music al Borgo

"Ogni mattina i 5th Avenue si svegliano e sanno che dovranno correre se vogliono portare un po' di Funky fuori dalla sala prove.

Ogni mattina l'autunno sa che non può fare nulla per scappare dall'energia del Funky" - semicit.

Un grande rirorno presso il borgo con birra, musica e buon cibo per tutta la serata!!