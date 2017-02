New Wave/Post Punk/Alternative Rock: "Voo Doo: Moon" al "The Big"

Venerdì 3 marzo dalle 21 alle 2 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta il concerto live con il gruppo "Voo Doo: Moon". Il progetto musicale della band vicentina nasce dall'unione di cinque elementi e dalla loro passione per le sonorità che vanno dalla new wave al post-punk fino all'alternative rock. Membri: Frank - basso; GG - chitarra; Sera - batteria,sequencer; Cris - chitarra; Francesco Kay - voce, synth. A seguire intratenimento musicale con il dj set by Paolo Faccin. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203

