"New Generation Gospel Crew": una voce per la vita al Teatro Astra di Vicenza

I New Generation Gospel Crew, formazione vicentina che propone un coinvolgente repertorio di gospel contemporaneo portando in scena 35 coristi e 5 musicisti, si esibiranno per beneficenza domenica 26 marzo 2017, con inizio alle 20.30, presso il Teatro Astra di Vicenza. Il concerto è organizzato dall'Associazione Over the Run e dalla Cooperativa Sociale Aster Tre ONLUS, in collaborazione con la Fondazione San Bortolo di Vicenza e con il patrocinio del comune di Vicenza. Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla Fondazione San Bortolo per contribuire all'acquisto di un angiografo ed alla Cooperativa Aster Tre per il progetto educativo "A mani aperte - La gestione del conflitto" rivolto al mondo giovanile e alle scuole. Per info biglietti: Tel. 3401445878 email: assovertherun@gmail.com Ingresso: donazione liberale. Prevendite: 1. CENTRO GIOVANILE Aster Tre Onlus, via G. Toaldo 9, San Pio X; tel. 0444/302833 2. GALLA CARTOLERIA, Corso Palladio Vicenza; 3. BAR NERO CAFFE', Piazzetta San Marco 19, Creazzo; 4. COFFEE&SPRITZ SYMPOSIUM, Contra' Mure Palamaio 6 (centro storico) Vicenza.

La carica e il coinvolgimento che i New Generation Gospel Crew riescono a trasmettere, oltre alla qualità delle loro esibizioni e all'attualità del repertorio proposto, rappresentano la cifra distintiva di questa formazione, che ovunque riesce a instaurare con il pubblico un rapporto emozionale molto diretto, concretizzando quella lode totale fatta di musica e preghiera che è il gospel. Dal 2009 a oggi i New Generation Gospel Crew hanno maturato una grande esperienza grazie a quasi cento concerti dal vivo, che si sono tenuti in piazze e teatri prestigiosi, con partecipazioni importanti e ampi riconoscimenti. Attualmente la formazione conta 35 coristi divisi in tre sezioni vocali, più una band di cinque musicisti (pianoforte, tastiere, basso, chitarra e batteria) che accompagna dal vivo ogni spettacolo. Il gruppo propone al suo pubblico un repertorio di autentico gospel contemporaneo, quello che oggi si canta nelle chiese afroamericane di tutto il mondo, pur partendo da un insieme di generi e stili musicali diversi. Tutto poi diviene gospel nel momento in cui il messaggio trasmesso si converte in una vera e propria forma di lode messa in musica. E' quindi questo il fulcro di ogni spettacolo e il concerto stesso diventa un momento collettivo di pieno contatto con il pubblico basato sulla forza della comunicazione, l'energia della musica, la trasmissione genuina delle emozioni e la sfida costante di dare spazio alla dimensione più intima e spirituale attraverso il canto, il ritmo, la danza, il battito delle mani e la forza degli arrangiamenti che riescono a far vibrare nelle persone le corde più profonde. Lo scopo principale dello spettacolo è proprio quello di creare un momento di profonda compartecipazione, in cui il pubblico diviene protagonista. I testi sono spiegati e le persone sono condotte in un percorso attraverso le caratteristiche e la storia di questa musica, cercando di far capire che per assaporare davvero il gospel bisogna lasciarsi andare e viverlo nel profondo. Tutti sono dunque invitati a partecipare anche fisicamente, emotivamente e spiritualmente al concerto, che diventa perciò un momento di festa, gioia e libertà, lontano dalla routine e dai problemi di ogni giorno, in cui può farsi strada dentro di ognuno l'idea che la felicità sia molto più vicina e raggiungibile di quanto si pensi. Riferimenti: sito web www.newgenerationgospel.it/; e-mail: info@newgenerationgospel.it; facebook: www.facebook.com/newgenerationgospelcrew/?fref=ts.

