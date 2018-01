New Generation Gospel Crew in concerto a Sarcedo

I New Generation Gospel Crew tornano in concerto per incantare il loro pubblico con una serata a dir poco esplosiva, all’insegna delle trascinanti sonorità della musica gospel. L’appuntamento è a Sarcedo, alle ore 20.30 di sabato 6 gennaio 2018, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta. Il concerto è organizzato “in ricordo di Giorgia” con il Patrocinio del Comune di Sarcedo, a sostegno dei soggetti in Maramures.

I New Generation tornano a calcare le scene più che mai carichi di entusiasmo e di energia e secondo il loro ormai ben noto stile, si esibiscono in uno spettacolo ricco di emozioni e di sorprese. Si propongono infatti con un repertorio completamente rinnovato, senza tralasciare qualche puntata ai loro grandi classici.

I New Generation Gospel Crew sono un coro ormai molto conosciuto nell’ambito del panorama del gospel contemporaneo. La loro storia, quasi decennale, si è arricchita costantemente, seguendo un percorso di continuo accrescimento artistico e spirituale. Molti sono stati i premi ricevuti, le esperienze formative in Italia e all’estero, i concerti in contesti prestigiosi. Una delle ultime esibizioni è stata la scorsa primavera, a Schio, con un incredibile spettacolo di grandissimo coinvolgimento, che ha visto insieme sul palcoscenico i New Generation con gli inglesi IDMC diretti da John Fisher, un’esaltante occasione di grande musica, che chi ha avuto la fortuna di assistervi difficilmente ha dimenticato.

Lo scopo che i New Generation si prefiggono è quello di regalare al proprio pubblico tutte le energie e i contenuti migliori che la musica gospel riesce a trasmettere: amore, armonia, connessione, speranza, entusiasmo, gioia pura. E’ proprio il caso di dirlo: provare per credere!

Ingresso libero.

Contatti:

sito web: http://www.newgenerationgospel.it/

e-mail: info@newgenerationgospel.it

Facebook: https://it-it.facebook.com/newgenerationgospelcrew

Instagram: https://www.instagram.com/newgenerationgospelcrew/

Youtube: https://www.youtube.com/user/NewGGospelCrew/videos