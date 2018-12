New Generation Gospel Crew in concerto

I New Generation Gospel Crew, nel pieno dello svolgimento del loro tour invernale, arrivano a Cavazzale più carichi che mai di entusiasmo ed energia per incantare il loro pubblico con un eccezionale concerto di grande gospel! Un appuntamento imperdibile domenica 23 Dicembre alle 18,00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Don Bosco, via Leonardo da Vinci – Cavazzale.



Il concerto è organizzato dal Comune di Monticello Conte Otto in collaborazione con la Pro Loco.

Durante la serata saranno raccolte offerte per il completamento degli arredi del Teatro Roi.

A fine spettacolo, rinfresco con panettone e cioccolata per tutti.



I New Generation Gospel Crew sono un coro ormai molto conosciuto nell’ambito del panorama del gospel contemporaneo. La loro storia decennale si è arricchita costantemente, seguendo un percorso di continuo accrescimento artistico e spirituale. Molti sono stati i premi ricevuti, le esperienze formative in Italia e all’estero, i concerti in contesti prestigiosi. Lo scopo che i New Generation si prefiggono è quello di regalare al proprio pubblico tutte le energie e i contenuti migliori che la musica gospel riesce a trasmettere: amore, armonia, connessione, speranza, entusiasmo, gioia pura.



Per informazioni:

www.newgenerationgospel.it

info@newgenerationgospel.it

m.me/newgenerationgospelcrew

https://www.facebook.com/newgenerationgospelcrew

https://www.instagram.com/newgenerationgospelcrew

https://www.youtube.com/user/NewGGospelCrew/videos