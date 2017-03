Nek in piazza degli Scacchi: la grande apertura del "Marostica Summer Festival"

Venerdì 7 luglio alle 21.30 il "Marostica Summer Festival" si aprirà con il concerto di Nek in piazza degli Scacchi. Il celebre cantante passerà in rassegna tutti gli indimenticabili successi della sua venticinquennale carriera fino alle hit degli anni più recenti e ai brani del suo nuovo album “Unici”. Sul palco Nek sarà accompagnato dalla sua band: Emiliano Fantuzzi (chitarra, tastiere e programmazioni), Luciano Galloni (batteria), Chicco Gussoni (chitarra) e Lorenzo Poli (basso). A 20 anni dal successo di “Laura non c’è” (1997), che lo ha fatto debuttare nel mercato latino, consacrandolo come un artista di fama internazionale con dieci milioni di dischi venduti nel mondo, Filippo Neviani, in arte Nek, ha pubblicato in Spagna, Usa e America Latina il singolo “Unicos”, che anticipa l'uscita dell’album nei paesi latini, prevista per giugno 2017. “Unici”, uscito in Italia nell'autunno 2016 ed entrato subito ai vertici delle classifiche (certificato Platino per le vendite), è il 13° album di inediti dell’artista e contiene l’ultimo singolo "Differente” tra i brani più trasmessi dalle radio italiane.

NEK E MAROSTICA: alla presentazione del suo tour a Verona l'artista ha rivelato il suo fascino per la location marosticense: "La scelta di una location come Marostica e come le altre del tour - ha spiegato Nek - nasce dalla volontà di dare alla musica un contesto giusto. Si tratta di posti meravigliosi, dove cantare avrà un’importanza maggiore. Piazza degli Scacchi è splendida, e Marostica, città murata lo è altrettanto. E tutto questo dà al concerto un valore più forte e questo è voluto".

UNICI TOUR: la data di Marostica si inserisce all’interno di “Unici in Tour”, che partirà il 29 aprile da Bologna e farà tappa nei teatri italiani per tutto il mese di maggio, per poi riprendere quest’estate con tappe in prestigiose e suggestive location di tutta Italia, compresa la data speciale di Verona in Arena del 21 maggio.

PREZZO INTERO BIGLIETTI (COMPRESI DIRITTI DI PREVENDITA): Poltronissima Gold 58 euro - Poltronissima Numerata 47 euro - Poltrona Numerata 35 euro - Poltronissima Laterale 47 euro - Poltrona Laterale 35 euro - Tribuna Non Numerata 41 euro. Biglietti on line sul circuito vivaticket: www.ticketone.it/nek-biglietti-marostica.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&key=1807862$9252269

INFORMAZIONI: Agenzia "Due Punti Eventi" di Thiene - Via Marco Corner 19 - Telefono: 0445.360516 - www.due-punti.com

