Natalino Balasso, Lydian Sound & Broken Sword Vocal al Comunale di Thiene

Per la "Giornata Internazionale del Jazz", domenica 30 aprile alle ore 21 al Teatro Comunale di Thiene in viale Francesco Bassani 18 si terrà il concerto con la Lydian Sound Orchestra e la "Broken Sword Vocal Ensemble" insieme alla rapper Vivian Grillo e alla partecipazione straodinaria di Natalino Balasso per uno degli appuntamenti di "Thiene In Musica 2017" e come anticipazione del "Vicenza Jazz 2017" (12-21 maggio 2017). Con il fresco titolo di "Miglior Formazione dell'anno" al Top Jazz 2016, la Lydian Sound Orchestra, fondata e diretta da Riccardo Brazzale, sarà sul palcoscenico thienese, proponendosi assieme alle voci della giovane rapper Vivian Grillo e del Broken Sword Vocal Ensemble, che all’Auditorio Parco della Musica di Roma hanno registrato recentemente le musiche del nuovo cd "We Resist!", dedicato al tema della libertà, e quindi alla Cappella Paolina del Quirinale, in diretta per Radio Tre Rai.

LYDIAN SOUND ORCHESTRA: fondata nel 1989 e da allora diretta dal compositore-arrangiatore Riccardo Brazzale, è senza dubbio la più apprezzata medium-band nel campo del jazz italiano degli anni 2000. Un tentette atipico (alla maniera della Tuba Band di Miles, della Monk's Town Hall Orchestra o della Mingus' Black Saint Band), che si concentra principalmente sulla rielaborazione della tradizione jazz, secondo un approccio contemporaneo, e su una tecnica compositiva il cui scopo principale è di mettere in luce lo spirito live e il work in progress fra i musicisti. Formazione: Robert Bonisolo (sax tenore e soprano), Rossano Emili (sax baritono e clarinetti), Gianluca Carollo (tromba), Giovanni Hopffer (corno), Roberto Rossi (trombone), Glauco Benedetti (tuba), Paolo Birro (pianoforte), Marc Abrams (contrabbasso), Mauro Beggio (batteria).

NATALINO BALASSO: attore, comico e autore di teatro, cinema, libri e televisione. Debutta nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. Scrive e rappresenta numerosi spettacoli tra cui la commedia Dammi il tuo cuore, mi serve (2003) i monologhi Ercole in Polesine (2004), La tosa e lo storione (2007), L’Idiota di Galilea (2011), Stand Up Balasso (2011), Velodimaya (2014) e insieme a una giovane compagnia rappresenta Fog Theatre (2009), un colossal teatrale di dieci spettacoli da lui scritti. Nel 2016 recita nella commedia di Anton Cechov Il giardino dei ciliegi per la regia di Valter Malosti. Nel 2015 scrive e interpreta la prima commedia di una trilogia dal titolo La Cativìssima - Epopea di Toni Sartana prodotta dal Teatro Stabile Veneto/Teatro Nazionale. Interpreta spettacoli per la regia di Gabriele Vacis, Libera Nos (2005), Viaggiatori di pianura-tre storie d’acqua (2008), Rusteghi –i nemici della civiltà (2011) e nel 2016 il testo teatrale di Alessandro Baricco Smith & Wesson. Per la regia di Paolo Valerio e Piermario Vescovo La bisbetica domata (2009).

PREVENDITE ON LINE: 22.88 euro su www.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=tabellaPrezzi&pcode=6225819&tcode=tl013193

ELENCO CONCERTI