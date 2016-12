"Natale Trash": Live Metal con 3 band all'Art & Cafè Roma di Lonigo

Domenica 25 dicembre alle 21 il locale "Art & Cafè Roma" di Lonigo in via Roma 28 festeggerà il "Natale Trash" con i concerti live metal delle band "Days Of Collapse" (pagina facebook) (Metalcore - Chaotic - Mathcore from Vicenza) "High Bridge" (pagina bandcamp) (Progressive Metal - Hardcore) e "Beneath Still Water" (pagina facebook) (Alternative/Progressive Metal from Schio). Ingresso libero.

La band vicentina "Days Of Collapse" (pagina bandcamp), fondata nel 2009 dall'idea di tre amici, registrano nel 2011 le loro prime 5 canzoni con l'Ep chiamato "Life Concept", autoprodotto in 300 copie, e le copertine erano uno per uno stampato a mano. Negli ultimi anni la band ha cambiato più volte la formazione musicale fino al 2013. Durante il 2014 e il 2015 hanno scritto e registrato "We Got This Fair", primo full lenght da dieci pezzi, rilasciato da Imminence Records il 25 settembre 2015. Negli ultimi anni hanno condiviso palco con molti gruppi nazionali ed internazionali famosi, come gli "Street Machine" (CZE), "Step On Memories" (IT), "Like Chasing Post" (GER), "A Man Wolf A Killer" (AUT), "Gazers" (FR), "Polar" (UK). L'attuale line-up è formata da 5 elementi: Veloteri Marco (voce), Carlotto Jacopo (chitarra), Massignan Stefano (basso), Tonin Davide (batteria), Alberto Biasin (chitarra).

Il gruppo vicentino "High Bridge" (vedi pagina facebook), fondato nel 2008, esprimono canzoni di un moderno metalcore con melodie di progressive metal. Hanno vinto nel 2012 il "Creazzo Summer Rock". I 5 membri della band sono: Michele Somma - voce; Andrea Cichellero - chitarra e voce; Yari Ricco - guitar, vocals; Filippo Brun - basso; Giorgio Piva - batteria. Il video della loro produzione famosa "Noia Verbale": www.youtube.com/watch?v=WCv3PDQjg9Y

Il complesso scledense "Beneath Still Water" (pagina bandcamp), fondato nel 2013 da giovani tra i 17 e i 18 anni, inizia subito a produrre materiale, fondendo le diverse influenze di ogni componente, che vanno dal groove (Lamb of God), al mathcore (Protest The Hero/Destrage), al death (Death/Beyond Creation). Riscuotono un ottimo successo di pubblico nella scena metal locale.La band entra nello "Bee Studios" di Thiene nel novembre 2014 per registrare il primo Ep, uscendone alla fine di gennaio con 10 pezzi, dalla durata complessiva di circa 52 minuti, che andranno a formare il loro primo disco “Raudra”, in cui la band riesce a sintetizzare il suo stile con le melodie più emotive e le dissonanze più spietate. I 4 membri del gruppo sono: Fabio Greselin - voce; Enrico Wolfgang Leonardo Cavion basso; Alessandro Cavion chitarra; Jacopo Bidese batteria.



