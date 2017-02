"Musica da un’Esposizione": Ensemble Musagète a Palazzo Leoni Montanari

Dal 12 febbraio al 7 maggio presso Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza in contrà Santa Corona 25, è in programma la terza edizione di "Musica da un’Esposizione", il percorso ideato dall'Ensemble Musagète in collaborazione con le Gallerie d'Italia, che metterà in relazione le opere presenti nelle sale espositive con composizioni musicali eseguite dal vivo. Quattro gli appuntamenti domenicali sempre con due esibizioni giornaliere alle 15 e alle 17. Il pubblico, immerso in una fruizione diretta e ravvicinata, libero di muoversi di fronte alle opere e attorno ai musicisti, verrà accompagnato in un'esperienza nella quale le suggestioni visive e quelle sonore diventano reciproche chiavi di lettura delle opere osservate e ascoltate. Le relazioni proposte tra le opere delle sezioni tematiche delle Gallerie d’Italia e le composizioni musicali si basano, di volta in volta, su criteri cronologici o tematici, ma anche su assonanze timbriche o gestuali. Ogni incontro è strutturato come un dialogo itinerante all'interno di una o più sezioni tematiche delle Gallerie, dalle ceramiche attiche e magnogreche all’arte veneta del Settecento, fino alla preziosissima collezione di icone russe. Si tratta di percorsi inconsueti anche per il frequentatore abituale delle Gallerie, perché l'architettura, le opere e la storia del palazzo vengono lette secondo prospettive eccentriche che possono interessare sia l’intenditore che il visitatore meno esperto. Posti limitati con prenotazione consigliata. Biglietti: 5 euro - gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni. Per informazioni e prenotazioni: numero verde 800.578875 - info@palazzomontanari.com - www.gallerieditalia.com - www.ensemblemusagete.it.

Il programma completo della rassegna:

Domenica 12 Febbraio: "Curiosità e Collezionismo" - L'architettura e le collezioni di Palazzo Leoni Montanari come specchio degli interessi culturali di una società. Musiche di Händel, Gluck, Paisiello e Puccini.

Domenica 12 Marzo: "La conquista di nuovi mondi tra sfruttamento e condivisione" - Il percorso segue il ciclo di decorazioni parietali presenti nella sala detta dei Quattro continenti. Musica da Pachelbel ai nativi americani.

Domenica 12 Aprile: "Spiritualità nell'essenzialità" - Un percorso per stazioni all'interno della magnifica collezione di icone delle Gallerie. Musica di Vaughan Williams

Domenica 7 Maggio: "Vedute e Capricci: Tra virtuosismo e Pastiche" - Percorso musicale che va dal Barocco al Romanticismo.

