"Musica col Sorriso" a Thiene: concerto degli allievi e incontro con Remo Vinciguerra

Nell'ambito della rassegna "Thiene in Musica 2017", sabato 22 alle 18 l'Auditorium Fonato ospiterà una serie di incontri, laboratori e “restituzioni” con il pianista e compositore Remo Vinciguerra insieme al concerto con gli allievi del laboratorio, che si terrà all'Istituto Musicale Veneto di Thiene in via Carlo Del Prete 43. Il musicista Remo Vinciguerra, figura notissima soprattutto nella cosiddetta nuova didattica pianistica, terrà anche un seminario in collaborazione con il Dipartimento del Centro Studi Musicoterapia coordinato dal dott. Stefano Navone, come evento riservato ai corsisti. Laboratorio, esibizioni e concerto saranno tutti aperti al pubblico con ingresso libero. Saranno protagonisti musicisti dagli 8 agli 80 anni, all’insegna del marchio di fabbrica di Vinciguerra "La Musica col Sorriso". Per informazioni: Segreteria Istituto Musicale Veneto 0445.364102 - 337.1069626 - info@istitutomusicaleveneto.it - www.istitutomusicaleveneto.it.

