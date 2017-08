Musica barocca latino-americana: Sofia Rauss e Cristina Garcia Banegas a Marostica

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, sabato 12 agosto alle ore 20.45 si terrà nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Marostica il concerto di musica barocca latino- americana con le uruguaiane Sofia Rauss, voce soprano, e Cristina Garcia Banegas, organo. Nel repertorio composizioni di Joseph de Torres y Martínez Bravo, Domenico Zipoli, Antonio Literes, Arcangelo Corelli, Alberto Ginastera, Joseph Gil de Palomar, Joaquín Rodrigo,Enrique Granados. Ingresso libero.

CRISTINA GARCIA BANEGAS. E' insegnante di organo presso la “Scuola Universitaria di Musica Uruguay”. Nel 1987 crea l'”Ensemble Vocal e Instrumental De Profundis”, un progetto visionario che da quasi trent'anni studia e ricostruisce la musica barocca latino-americana. Nello stesso anno ha fondato il Festival Organistico Internazionale dell'Uruguay nel quale si sono esibiti molti musicisti di fama internazionale. Dal 1989 dirige i corsi per bambini del College inglese, il coro dei bambini "Los Niños de tu Ciudad" (programma di sostegno del comune di Montevideo). Dal 2008 dirige il coro "De Profunditos" presso il Museo di Arte indigena pre-colombiana (Montevideo). Insieme a questo museo un nuovo progetto è stato consolidato nel 2016 il "1 ° Festival della musica del periodo coloniale in America Latina".

SOFIA RAUSS. Svizzera ed uruguaiana, inizia giovanissima la sua formazione musicale presso il HEM di Ginevra. Nel 2007 si trasferisce in Sud America e comincia la sua carriera di soprano solista con i gruppi Baroque Art Cantorum, il Vocal Ensemble De Profundis e Omnes. Si è esibita in varie opere con diversi ruoli, come Amina (Bellini), Cleopatra (Händel), Despina e Miss. Silberklang (Mozart). Ha effettuato registrazioni con riconoscimenti dalla critica internazionale.

