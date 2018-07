Music for Life: Suor Angelica di G.Puccini

Opera • Giacomo Puccini

SUOR ANGELICA

Mercoledì 25 e Venerdì 26 Luglio,

ore 21 • Vicenza, Teatro Comunale, Sala del Ridotto



Suor Angelica è uno degli atti unici appartenenti al Trittico pucciniano ed è una delle poche Opere esistenti a contenere solo personaggi femminili. L’azione si svolge verso la fine del

XVII secolo, tra le mura di un monastero, dove Suor Angelica è stata rinchiusa dalla famiglia nobile in seguito ad una relazione amorosa consumata fuori dal matrimonio. Il drammatico

incontro con la Zia Principessa, dopo sette anni di silenzio, condurrà and un tragico epilogo ed ad un finale “miracoloso”.



Costumi Viviana Ginebri/Atelier Nicolao, Venezia; Maestri collaboratori al pianoforte: Diego Moccia, Sandi Lewanika, Bernard Tan, Anastasia Tsizova, Christian W. Vallery,

Yuan Nessa Wu; Direzione d’Orchestra e Regia Stefano Vignati.



Intero € 15 - Ridotto € 12 (under 30/ over 65)



Informazioni: www.tcvi.it - info@tcvi.it - 0444/327393



Evento organizzato e prodotto da ILA International Lyric Academy

in collaborazione con Teatro Comunale Città di Vicenza e Comune di Vicenza, nell'ambito del progetto L'Estate a Vicenza 2018.