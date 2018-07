“Music for Life” - il programma di tutti i concerti

È “Music for Life” l’evento novità dell’estate vicentina, realizzato al Teatro Comunale di Vicenza dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza con l’International Lyric Academy, nell’ambito del progetto “L’Estate a Vicenza 2018” in collaborazione con il Comune di Vicenza; si tratta di una serie di Concerti Sinfonici, da Camera, Recital e Opere liriche, dieci appuntamenti musicali in programma, da giovedì 12 a domenica 29 luglio, protagonisti 100 giovani cantanti e musicisti, provenienti in gran parte dagli Stati Uniti, ma anche dal Sudafrica, Canada, Australia, Cina, Giappone, Corea, Svizzera e naturalmente dall’Italia che si esibiranno nella Sala del Ridotto e all’aperto nel Giardino del Teatro Olimpico.

La direzione artistica e musicale di Music for Life è affidata al maestro Stefano Vignati: direttore d’orchestra romano, con una predilezione per la produzione operistica, particolarmente dedito al repertorio musicale del Settecento e Ottocento italiano e tedesco, nonché Barocco. Vignati è anche Direttore Artistico dell’American Opera Foundation nata a Los Angeles nel 2009, dal 2018 del Drake Opera Theater.

La novità dell’evento, un vero e proprio Festival, è rappresentata da un inedito mix, l’esibizione di giovani musicisti internazionali a fianco di artisti e musicisti già esperti ed in carriera (tra questi, John Holt, prima tromba della Dallas Opera, Clarence Padilla, primo clarinetto della Des Moines Symphony Orchestra Leanne Freeman Miller ed Ann Cravero, affermate cantanti statunitensi e lo stesso maestro Vignati, che vanta circa trent’anni di attività internazionale.

I giovani musicisti che si esibiranno (età compresa tra i 18 i 26 anni), sono interpreti di grande talento, selezionati attraverso numerose audizioni internazionali; risiederanno a Vicenza per un mese e, con le loro esibizioni, potranno rappresentare al meglio le istituzioni universitarie da cui provengono; vale la pena di citare, tra le altre la Manhattan School of Music e la Columbia University di New York, la Drake University di Des Moines e l’Università del North Texas.

Music for Life è frutto della collaborazione tra varie organizzazioni culturali internazionali, tra le quali l’Italian American Opera Foundation e l’International Lyric Academy, giunta al suo 24° anno di attività e la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.

Il programma complessivo del Festival prevede tre concerti sinfonici, due concerti di musica da camera, tre recital di musica lirica, due produzioni di opera complete, “Il Flauto Magico” di W. A. Mozart e “Suor Angelica” di Giacomo Puccini. Le serate all’aperto con i concerti nel Giardino del Teatro Olimpico saranno ad ingresso libero, annullati in caso di maltempo, mentre per i Concerti al Ridotto (a pagamento) i biglietti saranno in vendita un’ora prima degli spettacoli e online sul sito del teatro tcvi.it, in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza e dalla App TCVI. I prezzi dei biglietti sono: per i Concerti sinfonici al Ridotto, € 10 intero - € 8 ridotto (under 30 e over 65); per le Opere al Ridotto, € 15 intero - € 12 ridotto (under 30 e over 65).

Gli appuntamenti della prima settimana: