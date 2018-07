Music for Life: Il Flauto Magico di W.A.Mozart

Venerdì 27 e Sabato 28 Luglio, ore 21 - Vicenza, Teatro Comunale, Sala del Ridotto



Il Flauto Magico di W. A. Mozart, sommo capolavoro del genio salisburghese torna a vivere grazie ai talentuosi Solisti e il Coro dell’International Lyric Academy in collaborazione con l’Italian American Opera Foundation. L’Opera sarà cantata in tedesco (lingua originale), con sopratitoli in italiano e con brevi dialoghi in inglese.

La trama, densa di significati esoterici e massonici, è caratterizzata da un’alternanza di riferimenti al giorno e alla notte, si sviluppa lungo un graduale passaggio dalle tenebre dell’inganno verso la luce della sapienza solare, al quale corrisponde un progressivo

capovolgimento di prospettiva nel ruolo dei buoni e dei malvagi, i cui poli contrapposti sono rappresentati da Sarastro e dalla Regina della Notte.



Costumi e maschere Atelier Nicolao, Venezia; Maestri collaboratori al pianoforte, Sandi Lewanika,

Bernard Tan, Anastasia Tsizova, Christian W. Vallery, Yuan Nessa Wu; ILA Symphony Orchestra,

Maestro Concertatore e Direttore d’Orchestra Stefano Vignati, Regia Ann Cravero.



Intero € 15 - Ridotto € 12 (under 30/ over 65)

Informazioni: www.tcvi.it - info@tcvi.it - 0444/327393





Evento organizzato e prodotto da ILA International Lyric Academy

in collaborazione con Teatro Comunale Città di Vicenza e Comune di Vicenza, nell'ambito del progetto L'Estate a Vicenza 2018.