"Music Explosion School" in piazza Zanella a Chiampo

GLI EVENTI DEL WEEKEND DI NATALE A VICENZA E PROVINCIA

TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE 2016 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di "Natale a Chiampo 2016", sabato 24 dicembre dalle 10 alle 18 in piazza Zanella a Chiampo è in programma "Music Explosion School" con musica dal vivo di molti gruppi studenteschi e band locali per la festa musicale della Vigilia di Natale. Per il fine settimana natalizio sono previsti numerosi appuntamenti nel comune di Chiampo. Partecipazione libera.

ELENCO CONCERTI