"Mr Monk": Tribute Band Foo Figthers al "Terzo Ponte di Bassano del Grappa

Sabato 6 maggio alle 22.30 si terrà il concerto live del complesso "Mr Monk" (Tribute Band Foo Fighters) al locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7. Il gruppo ripropone fedelmente le canzoni del cantante Dave Grohl e della sua band "Foo Fighters", suonando tutti i loro successi storici, come "Everlong", "Learn to Fly", "Best of You", "The Pretender", combinati ai brani più belli degli ultimi 2 album. E' possibile prenotare a cena con menù alla carta e posto prioritario allo spettacolo. Ingresso gratuito con tessera Arci. Per informazioni e prenotazioni cena: 0424.502611.

In apertura alle 19.30 verrà inaugurata la mostra "Raw Spirits" con le illustrazioni del graphic designer Diego Bao: il suo stile immediato con chiari riferimenti alla cultura Pop, al fumetto underground e alla street art riesce a dar vita sulla tela anime giapponesi, supereroi e personaggi vari con numerosi live show, esposizioni in gallerie e pubblicazioni sia a livello nazionale che internazionale.

MR MONK: sono formati da 5 ragazzi con diverse esperienze musicali alle spalle, si sono ritrovati insieme in una "jam session" dopo che si erano conosciuti sui banchi di scuola fino a costituire un vero e proprio complesso. Membri: Andrea Gazzola (voce e chitarra) - Alessio Grespan (voce e batteria) - Tommaso Grespan (basso) - Giorgio Girardi (chitarra) - Alessandro Baggio (voce, tastiere e synth). Info: www.mrmonk.it.

