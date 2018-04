Mozart e i Quartetti per Flauto - CorOrchestra Città di Thiene

La CorOrchestra città di Thiene propone quattro serate di approfondimento musicale con esecuzioni dal vivo, precedute da alcune nozioni riguardanti l'autore e le composizioni eseguite.

Un modo per ascoltare opere più o meno conosciute, scoprirne l'origine e al contempo poter leggere ciò che l'autore ha scritto oltre le note sul pentagramma.



W.A. MOZART E I QUARTETTI PER FLAUTO



La prima serata prevede l'esecuzione di tre quartetti di Mozart per flauto e archi.



Programma:

- Quartetto per flauto ed archi n. 1 in re maggiore, K 285

- Quartetto per flauto ed archi n. 2 in sol maggiore, K 285a

- Quartetto per flauto ed archi n. 3 in do maggiore, K 285b



Giacomo Barone, flauto

Antonio Gioia, violino

Calogero Caracappa, viola

Daniele Gonzo, violoncello



Approfondimento a cura di Alberto Spadarotto

Direzione artistica a cura di Eduardo Bloise



Ingresso unico: 5€ acquistabile presso Auditorium Fonato prima degli spettacoli.

Prenotazione on line: cororchestrathiene@gmail.c om