"MotelNoire" in concerto rock a Molvena

Dopo essere stati premiati per il videoclip del singolo "Welcome To My Life" nell'ambito della XIV edizione della rassegna "Roma VideoClip - Il Cinema incontra la Musica", e aver presentato lo scorso 14 dicembre il nuovo singolo, "Street of angels", a cui hanno collaborato ospiti del calibro di Federico Zampaglione, Jacke La Furia, Mario Riso, Clara Moroni, Gabriella Vaniglia; sabato 28 gennaio i MotelNoire si esibiranno presso il "Revolution Live Club" (Via Ponticello, 15/a) di Molvena (VI) a partire dalle ore 22:30, per presentare al pubblico i brani tratti da "On TV", loro debutto discografico. Una miscela di puro rock italiano distribuito su 13 tracce inedite per l'album d'esordio dei milanesi MotelNoire, "On TV", uscito il 30 Settembre 2016 in tutti negozi di dischi. Un album dai temi attuali che riprende le sonorità del grande rock italiano, completandole con un'aura noir, che ricorda una stanza abbandonata di un motel sperduto. L'album di inediti è frutto di un'intensa attività divisa tra produzione artistica e concerti, dividendo il palco con artisti di fama internazionale quali Lacuna Coil, Rezophonic, Modena City Ramblers e molti altri ed è impreziosito da collaborazioni internazionali come Gary Wallis e Alex Meadows, Nathan East ma anche nazionali come Federico Zampaglione. "ON TV" TRACKLIST 1. Welcome to my life 2. On Tv 3. Il tuo nome 4. Le mani del diavolo 5. Dove va a finire il cielo 6. Favelas 7. Je suis Paris 8. Street of angels 9. Mercato nero 10. Persone trasparenti 11. Respect 12. Sicario 13. Per Sempre. CREDITS: Produzione Artistica: Domenico "Nik" Castaldi Produzione Esecutiva: Enrico "Enrik" Tantussi Arrangiamenti: Domenico "Nik" Castaldi, Danilo Di Lorenzo Edizioni Musicali: Punx Crew Edizioni Registrato e mixato da Danilo Di Lorenzo @ Moonhouse Recording - Milano Gary Wallis e Alex Meadows registrati da Matteo Cifelli @ La Boutique recording studio - Londra Nathan East* registrato da Tom Keane @ The Spot Recording - Tarzana, CA Federico Zampaglione registrato da Max Minoia @ GDM Music Roma Voci e armonica registrate da Roberto Gramegna @ Real Sound studio - Milano Archi registrati da Gigi de Martino @ Wardencliff recording studio - Biassono MB Mastering: Chris Gehringer @ Sterling Sound - NYC Facebook: MotelNoire Management & Booking info@rocker-srl.com +39 3472212953. BIOGRAFIA: MotelNoire nasce dall'incontro di Domenico "Nik" Castaldi (chitarrista), Christian "Kris" Del Giudice (cantante) ed Enrico "Enrik" Tantussi (percussionista/batterista) nel 1999 nelle periferie di Milano. In quegli anni la musica era tutto per i MotelNoire e le collaborazioni furono numerose e molte le esperienze. A distanza di anni, impiegati nel mondo del professionismo, completano la formazione con Danilo Di Lorenzo (tastiere/programmazione), Eugenio Ventimiglia (batterista), Tony Corizia (bassista) e decidono di racchiudere tutto il loro passato in un sogno presente, attraversandolo in questo album che porta il nome di On Tv. Una vibrazione che si esprime attraverso l'Anima. I MotelNoire oggi hanno un solo obiettivo. Vivere un sogno.

