"Motel Noire" al The Big di Torri di Quartesolo

Sul palco del The Big di Torri di Quartesolo salgono i "Motel Noire" che faranno ascoltare il loro rock dalle atmosfere noir. La band si esibisce al The Big, locale noto per i concerti live, per la prima volta. Ingresso gratuito. Inizio concerto alle ore 23 circa.

Motel Noire nasce dall’incontro di Domenico “Nik" Castaldi (chitarrista), Christian “Kris" Del Giudice (cantante) ed Enrico “Enrik” Tantussi (percussionista/batterista) nel 1999 nelle periferie di Milano. In quegli anni la musica era tutto per i MotelNoire e le colaborazioni furono numerose e molte le esperienze.

A distanza di anni, impiegati nel mondo del professionismo, completano la formazione con Danilo Di Lorenzo (tastiere/programmazione), Eugenio Ventimiglia (batterista), Tony Corizia (bassista) e decidono di racchiudere tutto il loro passato in un sogno presente, attraversandolo in questo album che porta il nome di On Tv.