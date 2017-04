"Moskova Live Hip Hop Clubbing": il rapper Luche al "Gilda" di Vicenza

Venerdì 28 aprile dalle 22 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 presenta l'evento musicale "Moskova Live Hip Hop Clubbing" con il live show del rapper Luche. Open act by Dj MS "Official Nitro Dj". Altri dj in console: Badger - Vinnie Moore - Matteo Benetton. L'evento è organizzato da "OFF Events" & "Gold Leaves". Prezzi: ridotto in lista 10 euro entro le 24.30 - intero 15 euro. Infoline per prenotazioni: 347.5655995.

LUCHE: Luca Imprudente alias "Luche", nato a Napoli il 7 gennaio 1981, inizia la sua carriera nel mondo dell'hip hop come rapper/producer del duo napoletano CoSang. Il duo produce 2 album sotto la distribuzione Universal , uno nel 2005 "Chi more pe mme" e un altro nel 2009 "Vita Bona". I CoSang si sciolgono all'inizio del 2012 e Luche intraprende la sua carriera solista.

DJ MS: Simone Meneguzzo, in arte Dj MS, deejay e producer di Vicenza, sulla scena dal 2003. Muove i suoi primi passi con una formazione storica del vicentino, Sweet Poison, e si sposta per l’Italia con decine di esibizioni live. Oltre al turntablism si dedica molto anche all’aspetto delle produzioni e del beatmaking, fonda infatti, assieme a Mo’Rox, un team chiamato Beats 4 Breakfast. Dal 2013 diventa dj ufficiale di Nitro Wilson (Machete Crew). Dall’uscita del suo primo disco, i due hanno collezionato centinaia di date in tutta Italia, calcando i palchi più importanti assieme a quasi tutti i nomi più grossi dell’hip hop italiano e non solo, portando dal vivo i dischi Danger, Suicidol e Post Mortem, oltre ad uno svariato numero di dj set in moltissimi club italiani.

(nella foto sopra da facebook il rapper Luche in una delle sue esibizioni live)

