"Moseek": i semifinalisti di X-Factor 9 a Schio

In occasione di "Creativity Summer Festival", sabato 15 luglio alle ore 21 in piazza Falcone e Borsellino a Schio si terrà il concerto della band "Moseek", che nel 2015 partecipò ad "X-Factor 9". Suonano un genere pop/rock/electro/sinth pop. Formazione: Elisa Pucci (voce, timpano, chitarra) - Fabio Brignone (basso, synth, cori) - Davide Malvi (batteria, sequencer, cori). Ingresso libero.

MOSEEK. Nascono nel 2010, formatosi tra le città di Aprilia e Velletri. Nello stesso anno partecipano a numerosi festival e suonano in diversi locali italiani. Tra il 2010 e il 2012 pubblicano l'Ep Tableau e l'album Yes, week-end, successivamente ristampati dalla Don't Worry Records in un unico album con il nome di Leaf. Nel 2012 il gruppo avvia un tour musicale in Inghilterra. Nel 2015 partecipano al "X Factor 9". Arrivano in semifinale, presentando così il singolo Elliott, che verrà remixato in seguito dal dj Benny Benassi. Nel 2015 esce il loro secondo EP intitolato Moseek, omonimo della band. Il 20 maggio 2016 esce il singolo Venice and Paris, che anticipa l'uscita dell'album Gold People, distribuito dalla Walkman Recordse dalla Universal. Per la promozione di esso, viene intrapreso un mini-tour in Italia a partire dall'estate dello stesso anno. Discografia: 2012 - "Yes, week-end" / 2013 - "Leaf" / 2015 - "Moseek EP" / 2016 - "Gold People".

ELENCO CONCERTI

Gallery