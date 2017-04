Morrocoy Band: sound latino in versione rock-blues al Terzo Ponte

Giovedì 20 aprile alle 21 il locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7 ospiterà il gruppo "Morrocoy Band" per un concerto live di musica latina con contaminazioni rock-blues, progressive, jazz e funk. E' possibile cenare con menu alla carta o un’ampia selezione di snack, golosità, stuzzichini. Ingresso gratuito con tessera Arci. Infoline per prenotazioni: 0424.502611

MORROCOY BAND: nasce come settetto nel 2007 da un’idea del tastierista-compositore Ascanio Scano, vissuto per parecchi anni in Venezuela dove ha lavorato come arrangiatore e produttore discografico con moltissimi artisti della musica latina. Il primo disco si intitola “Morrocoy” (Azzurra Music) del 2006. Dal secondo cd “Sospeso” del 2009 l’organico si presenta in quartetto: Ascanio Scano alle tastiere, Marco Andrighetto alla batteria, Pasquale Cosco al basso e Beppe Bertolino alla chitarra e per qualche anno si propone live con questa formazione, presentando i brani dei due dischi. Dall’inizio della propria storia il gruppo decide di proporre esclusivamente musica originale. Le influenze musicali sono tante ma l’ispirazione principale arriva dalla musica latina con contaminazioni rock-blues, progressive, jazz e funk. Il nome della band è dedicato ad un ricordo del periodo vissuto in Venezuela da Ascanio, Morrocoy infatti è il nome di una enorme e meravigliosa oasi naturale. Da Aprile 2014 il quartetto si arricchisce di altri due musicisti: Jacopo Jacopetti ai sassofoni e Valerio Galla alle percussioni. Inizia lo stesso anno la collaborazione con Richie Gajate Garcia, uno dei più famosi e richiesti percussionisti al mondo, con collaborazioni stellari da Sting a Diana Ross, P.Collins, Frankie Valli, C.Cross, Patti Labelle, Don Henley (Eagles), D.Crosby e molti altri. Con Richie la band ha suonato in tre mini-tour italiani di concerti e workshop tra il 2014 ed il 2016 ed ha pubblicato in agosto 2015 un nuovo cd di brani inediti scritti e prodotti da Morrocoy Band & Richie Gajate Garcia, il cui titolo è “Nueva Luz”, registrato tra l’Italia e Los Angeles e masterizzato a Los Angeles. Per approfondire vedi: www.facebook.com/MorrocoyBand.

