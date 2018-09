Morricone - Tributo lunare a Bassano - Nuova Location

A grande richiesta, l'evento dedicato alle musiche di Morricone originariamente previsto a Villa Angaran San Giuseppe, è spostato al coperto presso il Cinema Sala Da Ponte (Piazzale Cadorna, 34a - Bassano del Grappa). Nuove disponibilità in platea, biglietti nuovamente disponibili online (su https://alchiarodiluna.bigcartel.com/ ) e in cassa la sera dello show. Le prevendite in possesso degli spettatori rimangono valide per le date in teatro.





Clair de Lune presenta

Le musiche di Morricone



Cinema Sala Da Ponte

Piazzale Cadorna, 34a - Bassano del Grappa



Venerdì 14 Settembre 2018, ore 21.00

Sabato 15 Settembre 2018, ore 21.00



⋆ ⋆ ⋆ CAST ⋆ ⋆ ⋆



Luca Cacciatori (Violino);

Giulia De Paoli (Piano);

Carlo Maron (Clarinetto);

Enrico Milani (Violoncello);

Arrangiamenti di Matteo Cesarotto.



⋆ ⋆ ⋆ PROGRAMMA IN ORDINE ALFABETICO ⋆ ⋆ ⋆



⋆ "Addio a Cheyenne" (C'era una volta il West)

⋆ "C’era una volta il West" Theme (C'era una volta il West)

⋆ "Cockeye’s Song", "Deborah's theme", "C'era una volta in America Theme" (C'era una volta in America" Suite)

⋆ "Il buono il brutto e il cattivo" Theme (Il buono, il brutto e il cattivo)

⋆ "L'estasi dell'oro" (Il buono, il brutto e il cattivo)

⋆ "Chi Mai" (Joss il professionista)

⋆ "Playing love" (La leggenda del pianista sull’oceano)

⋆ "Nocturne with no moon" (La leggenda del pianista sull’oceano)

⋆ "Piano Solo" (Love Affair)

⋆ "Nuovo cinema paradiso" Theme, "Love theme" (Nuovo cinema paradiso)

⋆ "Per un pugno di dollari" Theme (Per un pugno di dollari)

⋆ "Per qualche dollaro in più" Theme (Per qualche dollaro in più)

⋆ "Come un madrigale" (Quattro mosche di velluto grigio)

⋆ "Gabriel’s Oboe", "The mission", "Vita Nostra" ("The Mission" Suite)



Il cielo di settembre in Veneto è completamente buio attorno alle 21.00, ed è sostanzialmente simile a quello di agosto, con la differenza che gli astri che eravamo abituati a vedere ben alti in cielo intorno alla mezzanotte, sono invece spostati verso occidente dove si accingono a tramontare. Nelle prime ore della sera sarà possibile scorgere sull’orizzonte lo Scorpione, seguito dal Sagittario e, più in alto, dall’Ofiuco e da Ercole. Più a Nord – Ovest tramonta invece la costellazione del Bootes, caratterizzata dalla supergigante rossa Arturo, circa 500 volte più grande del nostro Sole: al suo fianco sinistro notiamo la piccola costellazione della Corona Boreale. Qualche ora più tardi sarà il turno del Triangolo Estivo. Le costellazioni visibili verso Sud in questo periodo sono: Capricorno, Acquario e Pesci.



☛ Info biglietti online. La mail di ricevuta di BigCartel è già valida per l'ingresso. Basterà esibirla alle porte, stampata o da smartphone. Gli ordini emessi non sono modificabli. Non vengono spediti biglietti via posta.



L'associazione Il Coccodrillo, in collaborazione con Everywheregigs e l’Anfiteatro del Venda, ha ideato la rassegna “Clair de Lune – Al Chiaro di Luna”, che nel proprio nome presenta una modalità di fruizione musicale unica nel suo genere, all’aperto e in location tanto ricercate quanto inserite in contesti naturali.



Dall’accostamento tra il celebre movimento di Claude Debussy e la particolare suggestione della luce lunare, è nato un motto che rende universale l’ascolto di una tipologia di musica – classica e contemporanea – solitamente adibito a particolari spazi o situazioni. Incentrato sull’attrattiva del pianoforte – strumento principe nell’immaginario accademico e cultural-musicale – inserito in contesti inediti e inusuali, il calendario della rassegna “Clair de Lune – Al Chiaro di Luna” segue quello lunare, scenario ideale per un ascolto senza barriere tra pubblico e artista.