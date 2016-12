"Montecio Cool Kids": live punk rock con i "Tough" e "Mighty Goose" alla "Mesa"

Venerdì 23 dicembre dalle 21.30 alle 2 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 presenta "Montecio Cool Kids" con i concerti live delle band "Tough" e "Mighty Goose". Il gruppo "Tough" è una formazione piacentino/milanese attiva di punk rock dal 2007. Capitanati da Chris Polecat, con il Biso dietro le pelli, e il nuovo innesto Ivan alla chitarra, i Tough sono maestri di sing along. Cinque album, tre singoli, e uno split (se non abbiamo sbagliato il conto) nella loro produttiva carriera. Per saperne di più sulle loro produzioni: www.youtube.com/watch?v=QIFfmhMpBCo - www.tough.bandcamp.com. Il complesso Mighty Goose sono considerati i "Riverdales" di Trento e hanno il record di presenze al "Montecio Cool Kids" con 4 esibizioni in 3 anni. Quest'anno presentano il nuovo ep, il terzo, dal titolo: "The right boys for you". Per saperne di più sulla loro musica: www.youtube.com/watch?v=E22KN3C5VII - www.youtube.com/watch?v=dLnHLBwK51c. Birra artigianale e cibo a tutte le ore. Ingresso a 4 euro con entrata riservata ai soci Arci/Uisp. Posibilità di fare la tessera per il 2017.

