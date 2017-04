Montecio Cool Kids: live punk "Isotopes" e "Ratbones" a "La Mesa"

In occasione della vigilia di Pasqua, sabato 15 aprile a partire dalle ore 21.30 il Circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 presenta l'evento "Montecio Cool Kids" con i concerti live punk dei gruppi "Isotopes" e "Ratbones"

Inizio concerti alle 22. Ingresso unico a 4 euro. Entrata riservata ai soci Arci/Uisp. Costo tesseramento annuale 2017: 5 euro.

ISOTOPES PUNK ROCK BASEBALL CLUB: vengono da Vancoveur in Canada e sono appassionati di baseball, tant'è vero che la loro "missione" è quella di esportare il gioco in tutto il mondo. Sono un quintetto come band più lo speaker, l'allenatore, il massaggiatore e "Capitan Mutanda", che è garanzia di spettacolo. In occasione del loro tour-campionato europeo hanno ingaggiato l'Hulk Hogan d'Austria, Mikey "Batcracks" dei DeeCracks. www.youtube.com/watch?v=ZAoJoPgVG6M

RATBONES: fieri portatori della bandiera ramonescore, sono un quartetto formato da tre genovesi e un calabro-milanese con esperienze in band come Monelli, Guerrieri, e Volkov. Dopo l'omonimo album del 2011, hanno rilasciato l'ep "Ratwars" nel 2015 e quest'anno sono in tour per presentare il nuovo disco "The pop experience", che esce per I Buy Records e Party Tonite Booking, distribuito da Monster Zero. Info:

www.youtube.com/watch?v=ntlc_YhE6PY

